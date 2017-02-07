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15:13 (мск), источник: УралПолит.ру

Якоб: уволившийся замглавы Екатеринбурга Липович останется членом команды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля, ИА УралПолит.Ru. Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович покидает мэрию. Об этом «УралПолит.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Источник: УралПолит.ру

«Положительных результатов очень много, и я благодарю Евгения Ефимовича за многолетнюю успешную работу. Безусловно, он является высочайшим профессионалом своего дела. Для нас он по-прежнему остается членом команды, который внес масштабный вклад в развитие нашего города и вписал свое имя в историю Екатеринбурга», — сказал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Добавим, что Евгения Липовича считают одним из апологетов и лоббистов новой транспортной схемы, которую власти пытаются внедрить в уральской столице. Однако проект малоизвестной организации «Город. Про» вызвал массовую критику горожан и в результате его внедрение решили отложить.

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