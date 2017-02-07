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17:05 (мск), источник: Sputnik.md

Власти Молдовы тратят бюджетные средства на защиту и адвокатов

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Министерство финансов Молдовы подвело итоги использования средств резервного фонда правительства в 2016 году. Какие госструктуры и на какие цели получили больше всего средств?

Источник: Sputnik.md

Согласно отчету Минфина, самые большие суммы ушли в копилку министерства регионального развития и строительства страны. Ведомство потратило 9 миллионов 380,6 леев. Практически все эти средства были направлены на покрытие расходов на осуществление работ и услуг по установке дополнительной системы защиты в здании парламента Молдовы — 9,25 миллиона леев. Еще чуть больше 80 тысяч ушло на транспортные расходы членов делегации нашей страны для участия в конференции ООН на тему жилищного строительства и устойчивого развития городов.

На втором месте по расходам из резервного фонда правительства — министерство внутренних дел. В прошлом году эта структура израсходовала 7,1 миллиона леев. Большая часть средств (свыше шести миллионов) ушла на покрытие затрат по выплате премий сотрудникам правоохранительных органов, которые приняли участие в обеспечении общественного порядка во время манифестаций 24 апреля 2016 года. На выплату материальной помощи сотрудникам Службы гражданской защиты и чрезвычаен ситуаций, пострадавшим во время пожара в здании склада на улице Заводская в Кишиневе, и членам их семей ушло 160 тысяч леев. Еще 188 тысяч потрачено на организацию и проведение Дня памяти (2 марта).

В тройке лидеров — Минюст, который за прошлый год потратил из фонда правительства свыше трех миллионов леев. Из этой суммы чуть больше двух с половиной миллионов леев перевели на оплату гонораров адвокатской компании «Rechsanwaite Schoenherr GmbH» (Австрия) и адвокатской канторе «Vladimir Iurcovski» (Молдова) согласно контракту о юридической помощи.

Значительную сумму из фонда правительства перечислили на поддержку фермеров из района Дубоссары, у которых нет доступа к земельным участкам, расположенным за трассой Рыбница-Тирасполь — порядка восьми миллионов леев.

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