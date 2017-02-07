Максим Решетников намерен баллотироваться в губернаторы Прикамья

В Перми представили и.о. губернатора края Максима Решетникова, которого 6 февраля назначил на эту должность президент России Владимир Путин. Новый исполняющий обязанности главы региона, ранее возглавлявший департамент экономической политики и развития Москвы, заявил о том, планирует развивать социальные и экономические сферы, а также здравоохранение.



Кроме того, Максим Решетников намерен баллотироваться в губернаторы Пермского края на выборах, которые состоятся в сентябре.



— Я просил бы систематизировать проблематику, которая у вас есть, чтобы донести те предложения, которые будут способствовать получению результата в ходе избирательной компания. Результат один: в ходе честных и прозрачных выборов необходимо доказать населению края, что Максим Геннадьевич (Решетников — ред.) способен получить доверенность и продолжить работу уже в качестве избранного губернатора Пермского края, — обратился к депутатам, руководителям правоохранительных и силовых ведомств полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.



Максим Решетников заявил, что он намерен возглавлять правительство Пермского края.



— Никаких кардинальных пока решений по кадровому составу нет. Шанс будет у каждого. Требования есть, планка задана. Те, кто будет соответствовать этой планке, те будут работать, — объявил Максим Решетников.



Напомним, 6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин после почти пятилетней работы на этой должности объявил о своей отставке. На его место был назначен Максим Решетников, который до отъезда в Москву работал в краевой администрации.