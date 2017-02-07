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15:29 (мск), источник: Новости Перми

Максим Решетников намерен баллотироваться в губернаторы Прикамья

Назначенный накануне и.о. главы региона заявил о том, что он будет возглавлять краевое правительство и пока не планирует кадровых перестановок. Также Максим Решетников объявил о намерении участвовать в осенних выборах.

Источник: Новости Перми

В Перми представили и.о. губернатора края Максима Решетникова, которого 6 февраля назначил на эту должность президент России Владимир Путин. Новый исполняющий обязанности главы региона, ранее возглавлявший департамент экономической политики и развития Москвы, заявил о том, планирует развивать социальные и экономические сферы, а также здравоохранение.

Кроме того, Максим Решетников намерен баллотироваться в губернаторы Пермского края на выборах, которые состоятся в сентябре.

— Я просил бы систематизировать проблематику, которая у вас есть, чтобы донести те предложения, которые будут способствовать получению результата в ходе избирательной компания. Результат один: в ходе честных и прозрачных выборов необходимо доказать населению края, что Максим Геннадьевич (Решетников — ред.) способен получить доверенность и продолжить работу уже в качестве избранного губернатора Пермского края, — обратился к депутатам, руководителям правоохранительных и силовых ведомств полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Максим Решетников заявил, что он намерен возглавлять правительство Пермского края.

— Никаких кардинальных пока решений по кадровому составу нет. Шанс будет у каждого. Требования есть, планка задана. Те, кто будет соответствовать этой планке, те будут работать, — объявил Максим Решетников.

Напомним, 6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин после почти пятилетней работы на этой должности объявил о своей отставке. На его место был назначен Максим Решетников, который до отъезда в Москву работал в краевой администрации.

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Максим Решетников намерен баллотироваться в губернаторы Прикамья
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