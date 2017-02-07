Максим Решетников лично возглавит краевое правительство
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников лично возглавит региональный кабинет министров.
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников лично возглавит региональный кабинет министров.
Об этом заявил сам господин Решетников сразу после состоявшейся сегодня церемонии официального представления врио главы региона.
«Никаких кардинальных решений по составу правительства нет, шанс будет у каждого. Требования есть, планка задана, кто будет соответствовать этой планке — будут работать. Пока сам возглавлю правительство, считаю это абсолютно правильным на нынешнем этапе», — сказал врио губернатора.
Напомним, в конце января