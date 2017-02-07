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15:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников лично возглавит краевое правительство

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников лично возглавит региональный кабинет министров.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил сам господин Решетников сразу после состоявшейся сегодня церемонии официального представления врио главы региона.

«Никаких кардинальных решений по составу правительства нет, шанс будет у каждого. Требования есть, планка задана, кто будет соответствовать этой планке — будут работать. Пока сам возглавлю правительство, считаю это абсолютно правильным на нынешнем этапе», — сказал врио губернатора.

Напомним, в конце января экс-губернатор Прикамья Виктор Басаргин завершил первый этап инициированной им административной реформы, по итогам которой глава региона лично возглавил правительство. Ранее «Ъ» сообщал, что господин Басаргин перед своим уходом с должности губернатора возложил исполнение обязанностей главы кабмина на первого вице-премьера Владимира Рыбакина.

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