Максим Решетников лично возглавит краевое правительство

Об этом заявил сам господин Решетников сразу после состоявшейся сегодня церемонии официального представления врио главы региона.



«Никаких кардинальных решений по составу правительства нет, шанс будет у каждого. Требования есть, планка задана, кто будет соответствовать этой планке — будут работать. Пока сам возглавлю правительство, считаю это абсолютно правильным на нынешнем этапе», — сказал врио губернатора.



Напомним, в конце января экс-губернатор Прикамья Виктор Басаргин завершил первый этап инициированной им административной реформы, по итогам которой глава региона лично возглавил правительство. Ранее «Ъ» сообщал, что господин Басаргин перед своим уходом с должности губернатора возложил исполнение обязанностей главы кабмина на первого вице-премьера Владимира Рыбакина.