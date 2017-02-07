Аксенов запретил министрам отказывать инвесторам без согласования

Свое решение он озвучил после того, как рассказал об инвесторе «из сопредельного государства», который готов был вложить в сельское хозяйство Крыма 800 млн долларов, но который так и не получил положительного решения от прежнего главы Минсельхоза Андрея Григоренко.

«Бывший министр сельского хозяйства господин Григоренко еще до своего увольнения “отфутболил” этого инвестора по всем шести проектам. Буду самостоятельно этих инвесторов заводить, у себя прописывать график, контроль ставить персональный, иначе желания инвестировать в Крыму никогда не будет», — сказал Аксенов.

Что касается инвестора, готового прийти в Крым с 800 миллионами долларов, он, по словам Аксенова, «продал свой бизнес в странах, где неблагополучно, и приехал в Крым». Республика вернется к вопросу работы с этим инвестором, заключил Аксенов.

«Я переговорил с инвестором. Думаю, мы по новой запустим этот процесс и возьмем под контроль реализацию проектов — думаю, мы все реализуем», — подчеркнул Аксенов.