Вениамин Кондратьев считает, что Сочи и Краснодар получают достаточно средств из краевого бюджета
Губернатор жестко ответил на призывы некоторых депутатов увеличить финансирование крупных городов Кубани.
Губернатор жестко ответил на призывы некоторых депутатов увеличить финансирование крупных городов Кубани.
Краснодар. 7 фев. — Новая Кубань. Как передает «Макс портал», на очередной краевой планерке глава региона задал присутствующим риторический вопрос: что делает сам Сочи для того, чтобы зарабатывать?
Вениамин Иванович призвал депутатские корпусы двух крупнейших городов Краснодарского края перестать требовать больше денег на развитие олимпийской столицы и Краснодара. Губернатор напомнил, что несколько лет вся страна работала для того, чтобы сделать Сочи курортом международного уровня.
— А сколько край, бюджет вкладывает в инфраструктуру Сочи? Если посчитаем, то намного больше, чем на самом деле идет возврат. Миллиарды выделяются на то, чтобы Сочи был на высочайшем уровне, и тут ни с того ни с сего «Сочи зарабатывает». Коллеги, кто зарабатывает? И сколько? Кто сколько потрудился в Сочи, чтобы заработать? Я бы у этих депутатов лично у каждого хотел бы спросить, что он сделал, чтобы Сочи заработал, — подчеркнул Кондратьев.
Также губернатор напомнил, что региональный бюджет в прошлом году вырос на 28,4 млрд рублей и достиг 230 млрд рублей. Тем не менее, госдолг края также увеличился и составил критичную цифру — 100% от собственных доходов.