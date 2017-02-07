Вениамин Кондратьев считает, что Сочи и Краснодар получают достаточно средств из краевого бюджета

Краснодар. 7 фев. — Новая Кубань. Как передает «Макс портал», на очередной краевой планерке глава региона задал присутствующим риторический вопрос: что делает сам Сочи для того, чтобы зарабатывать?

Вениамин Иванович призвал депутатские корпусы двух крупнейших городов Краснодарского края перестать требовать больше денег на развитие олимпийской столицы и Краснодара. Губернатор напомнил, что несколько лет вся страна работала для того, чтобы сделать Сочи курортом международного уровня.

— А сколько край, бюджет вкладывает в инфраструктуру Сочи? Если посчитаем, то намного больше, чем на самом деле идет возврат. Миллиарды выделяются на то, чтобы Сочи был на высочайшем уровне, и тут ни с того ни с сего «Сочи зарабатывает». Коллеги, кто зарабатывает? И сколько? Кто сколько потрудился в Сочи, чтобы заработать? Я бы у этих депутатов лично у каждого хотел бы спросить, что он сделал, чтобы Сочи заработал, — подчеркнул Кондратьев.

Также губернатор напомнил, что региональный бюджет в прошлом году вырос на 28,4 млрд рублей и достиг 230 млрд рублей. Тем не менее, госдолг края также увеличился и составил критичную цифру — 100% от собственных доходов.