Границы Астаны постановил изменить Назарбаев
Был подписан соответствующий Указ.
Был подписан соответствующий Указ.
Президент Казахстана подписал Указ об изменении границ Астаны, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на
«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об
1. Изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар, согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, — говорится в Указе.