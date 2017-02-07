Границы Астаны постановил изменить Назарбаев

Президент Казахстана подписал Указ об изменении границ Астаны, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю:

1. Изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар, согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, — говорится в Указе.