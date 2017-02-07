Путин и Меркель анонсировали встречу в «нормандском формате» по ситуации на Донбассе

Планируется провести в ближайшее время встречу министров иностранных дел в «нормандском формате», а затем продолжить обсуждение ситуации на Донбассе на высшем уровне. Сообщается, что Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор. Обсуждалась обстановка на востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни.

«Президент России и канцлер ФРГ высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — отмечают на сайте президента России.

При этом, по мнению российской стороны, эскалация конфликта на Донбассе произошла по вине Украины.