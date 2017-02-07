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15:52 (мск), источник: РБК - Украина

Путин и Меркель анонсировали встречу в «нормандском формате» по ситуации на Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились в скором времени провести встречу в «нормандском формате». Об этом сообщает сайт президента России.

Источник: AP 2016

Планируется провести в ближайшее время встречу министров иностранных дел в «нормандском формате», а затем продолжить обсуждение ситуации на Донбассе на высшем уровне. Сообщается, что Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор. Обсуждалась обстановка на востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни.

«Президент России и канцлер ФРГ высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — отмечают на сайте президента России.

При этом, по мнению российской стороны, эскалация конфликта на Донбассе произошла по вине Украины.

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