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16:05 (мск), источник: Nakanune.ru

И.о. главы Каслинского района назначен Вячеслав Горобец

Исполняющим обязанности главы Каслинского района назначен первый заместитель руководителя муниципалитета Вячеслав Горобец. Соответствующее решение приняли депутаты местного собрания.

Как уже сообщало Накануне.RU, глава Каслинского района Александр Грачев по решению суда отстранен от должности. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

После временного отстранения от должности главы района депутаты были вынуждены назначить исполняющего обязанности. Им стал первый заместитель главы Вячеслав Горобец. Руководить муниципалитетам и.о. будет до 5 мая.

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