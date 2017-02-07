И.о. главы Каслинского района назначен Вячеслав Горобец

Как уже сообщало Накануне.RU, глава Каслинского района Александр Грачев по решению суда отстранен от должности. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

После временного отстранения от должности главы района депутаты были вынуждены назначить исполняющего обязанности. Им стал первый заместитель главы Вячеслав Горобец. Руководить муниципалитетам и.о. будет до 5 мая.