Федерика Могерини посетит Молдову по приглашению Президента РМ

Глава государства назвал встречу плодотворной. Кроме этого, Игорь Додон пригласил Могерини совершить официальный визит в нашу страну.

«Приглашение было принято, надеюсь, визит состоится в ближайшие месяцы», — написал президент на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Actualitati.md напоминает, что с 6 по 8 февраля Игорь Додон совершает свой официальный визит в столицу Бельгии, где проведет ряд встреч с высокопоставленными чиновниками структур ЕС и НАТО.

Это вторая официальная поездка Додона в качестве главы молдавского государства. Свой первый визит он совершил в Москву в середине января. Тогда, помимо встречи с президентом России Владимиром Путиным и высокопоставленными российскими чиновниками, Игорь Додон встретился и с молдавскими мигрантами, живущими и работающими в России. Встреча проходила в переполненном зале, который едва вместил всех желающих.