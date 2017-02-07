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17:01 (мск), источник: Actualitati.md

Федерика Могерини посетит Молдову по приглашению Президента РМ

Сегодня, 7 февраля, президент Республики Молдова Игорь Додон, который находится в Брюсселе с официальным визитом, провел встречу с вице-председателем Европейской комиссии, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Глава государства назвал встречу плодотворной. Кроме этого, Игорь Додон пригласил Могерини совершить официальный визит в нашу страну.

«Приглашение было принято, надеюсь, визит состоится в ближайшие месяцы», — написал президент на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Actualitati.md напоминает, что с 6 по 8 февраля Игорь Додон совершает свой официальный визит в столицу Бельгии, где проведет ряд встреч с высокопоставленными чиновниками структур ЕС и НАТО.

Это вторая официальная поездка Додона в качестве главы молдавского государства. Свой первый визит он совершил в Москву в середине января. Тогда, помимо встречи с президентом России Владимиром Путиным и высокопоставленными российскими чиновниками, Игорь Додон встретился и с молдавскими мигрантами, живущими и работающими в России. Встреча проходила в переполненном зале, который едва вместил всех желающих.

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