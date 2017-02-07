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18:06 (мск), источник: Мослента

Мэр Москвы заявил о стопроцентном выполнении городом социальных обязательств

Власти отчитались о расходах на соцпрограммы в прошлом году.

Источник: РИА "Новости"

Столица выполняет свои социальные обязательства полностью. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

«Москва выполняет 100 процентов социальных обязательств», — приводит его слова агентство РИАМО.

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Как уточнил руководитель столичного департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян, в прошлом году на эти цели из бюджета города было направлено почти 350 миллиардов рублей.

«В полном объеме были предоставлены установленные законодательством Москвы льготы и выплаты, повысилось качество и адресность помощи», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в прошлом году выплаты льготникам из бюджета выросли. Например, почти 600 тысяч неработающих пенсионеров получили выплаты согласно повышенному соцстандарту. В том числе выросли доплаты участникам обороны Москвы — с 2,7 тысячи рублей до 4 тысяч. Также увеличился размер пособия на ребенка-сироту и ежемесячной выплаты приемным родителям.

Всего, согласно данным департамента труда и соцзащиты, соцподдержку получают более четырех миллионов жителей столицы. Из них почти все имеют льготы на оплату услуг ЖКХ и взносы на капремонт, примерно два миллиона получают доплаты к пенсиям, около 3,7 миллионов человек обеспечены льготным проездом на общественном транспорте, почти 1,3 миллиона получают льготные лекарства.

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