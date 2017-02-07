Наталья Поклонская рассказала, как она обманула полиграф

Депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская в интервью изданию RT рассказала, как она относится к предложению ввести обязательную проверку на полиграфе для всех чиновников.

По словам экс-прокурора республики, она считает эту меру «неоправданной», так как сама однажды обманула полиграф. Проверку ей организовала родная сестра Елена, которая работает полиграфологом.

«У меня сестра спрашивала, условно говоря: “Сейчас 3 февраля 2016 года. Верно?” Я отвечаю: “Да”. “Сейчас за окном солнечно, да?” — “Да”. Потом она мне показывает результат и говорит: “Ты же обманула полиграф! Сейчас 2017 год, а не 2016-й”. Я просто не обратила внимания на этот момент», — пояснила Наталья Поклонская.

Депутат считает, что человек, проходящий полиграф, может его обмануть, если будет верить в свою правоту. Именно поэтому, по мнению Поклонской, результатам таких исследований нельзя доверять на 100%, и их необходимо подтверждать другими данными. Полиграф, по словам главы комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов, можно использовать для проверки отдельных чиновников, но не стоит вводить его поголовное использование.

Проверку чиновников на полиграфе активно используют, например, в Москве для профилактики коррупции. При этом тщательнее всего проверяют тех, кто занимается государственными закупками. За 2016 год проверку на «детекторе лжи» прошли 1775 московских чиновников, большая часть из них успешно.