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18:31 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Нижегородские депутаты предлагают отменить транспортный налог

На заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли решение поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части отмены транспортного налога», внесенного членом регионального парламента Владиславом Атмаховым.

По его мнению, транспортный налог должен закладываться в стоимость топлива определенным акцизом. «Это будет разовый платеж. Если сейчас стоимость бензина поднимется на 3,5 рубля, то ничего существенно не изменится», — сказал Атмахов.

Он считает, что «население двумя руками будет «за». Так как людям можно объяснить, что они сэкономят много денег на этом налоге. Особенно те, кто не постоянно пользуются своим транспортом. «Главный принцип: едешь — плати», — отметил депутат.

По его словам, плюсом принятия этого законопроекта станет то, что люди «перестанут делать левые постановки транспорта на учет». Кроме того, это положительно скажется и на экологии. Когда бензин подорожает, производители и население поймут, что надо переходить на альтернативные источники энергии.

«Люди просят отменить транспортный налог. За грудки берут и говорят, почему я на мотоцикле катаюсь два месяца в году, а плачу за весь год?», — добавил Атмахов.

Кроме того, это положительно скажется и на транспортных предприятиях, которые также не будут платить этот налог.

Председатель комитета по вопросам госвласти и местного самоуправления Законодательного собрания Нижегородской области Валерий Осокин считает, что перспектива принятия этого закона «призрачна». Некоторые депутаты согласились с тем, что шансов отменить транспортный налог в этом году очень мало, так как бюджет уже сформирован.

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