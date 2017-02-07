Участники военного переворота в Турции планировали побег в Украину, но потом побоялись — СМИ

Об этом сообщили в Стамбульской прокуратуре после показаний четырех военных, передает Hurriyet Daily News.

«Готовя новый файл с требованием депортации, который будет послан в Грецию для повторного требования о выдаче военных, которые были там с момента пресечения попытки государственного переворота, прокуроры включили в документ заявления четырех солдат, которые сначала были частью плана, но позднее отказались от него», — сообщает издание.

Сначала беглые военные планировали совершить перелет в Россию, однако передумали из-за напряженных на тот момент отношений Анкары и Москвы. Позже военные решили бежать в Украину, однако отказались и от этого варианта, в том числе из-за нестабильной ситуации в стране, отмечает издание.