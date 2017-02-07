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17:18 (мск), источник: УНИАН

Меркель призвала Путина повлиять на сепаратистов на Донбассе — СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Володимром Путиным призвала его повлиять на сепаратистов на востоке Украины.

Источник: УНИАН

Об этом пишет DW, со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства Германии в Берлине Штеффена Зайберта.

Отмечается, что канцлер пошла на такой шаг в надежде на завершение боевых действий в Донбассе.

«С этой целью канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с тем, чтобы он использовал свое влияние на сепаратистов», — сообщил Зайберт.

Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора договорились предусмотреть в ближайшее время контакты глав внешнеполитических ведомств и помощников лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате».

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