Меркель призвала Путина повлиять на сепаратистов на Донбассе — СМИ
Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Володимром Путиным призвала его повлиять на сепаратистов на востоке Украины.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Володимром Путиным призвала его повлиять на сепаратистов на востоке Украины.
Об этом пишет DW, со ссылкой на заявление
Отмечается, что канцлер пошла на такой шаг в надежде на завершение боевых действий в Донбассе.
«С этой целью канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с тем, чтобы он использовал свое влияние на сепаратистов», — сообщил Зайберт.
Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора договорились предусмотреть в ближайшее время контакты глав внешнеполитических ведомств и помощников лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате».