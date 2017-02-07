Должностные лица Россельхознадзора ограничивали реализацию белорусской продукции в РФ — МВД
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси проводит ряд доследственных проверок по фактам дискредитаций отечественных производителей, сообщили БЕЛТА в
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси проводит ряд доследственных проверок по фактам дискредитаций отечественных производителей, сообщили БЕЛТА в
«В целях предотвращения вреда экономическим интересам Республики Беларусь подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных ст. 249 УК (дискредитация деловой репутации конкурента)», — отметили в МВД.
Будет дополнено.