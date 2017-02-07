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19:11 (мск), источник: БЕЛТА

Должностные лица Россельхознадзора ограничивали реализацию белорусской продукции в РФ — МВД

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Беларуси проводит ряд доследственных проверок по фактам дискредитаций отечественных производителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Источник: БЕЛТА

«В целях предотвращения вреда экономическим интересам Республики Беларусь подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных ст. 249 УК (дискредитация деловой репутации конкурента)», — отметили в МВД.

Будет дополнено.

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