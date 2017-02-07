США не обсуждают идею объединения сил с Россией в Сирии
ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство обороны США на данном этапе не рассматривает возможность объединения сил с Россией в Сирии в целях борьбы с терроризмом.
ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство обороны США на данном этапе не рассматривает возможность объединения сил с Россией в Сирии в целях борьбы с терроризмом.
Об этом заявил во вторник, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, на встрече с журналистами начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин.
«Я не слышу ни о каком диалоге, который ведет нас (т.е. США) в направлении объединения сил (с Россией)», — сказал американский военачальник.