США не обсуждают идею объединения сил с Россией в Сирии

Об этом заявил во вторник, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, на встрече с журналистами начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин.

«Я не слышу ни о каком диалоге, который ведет нас (т.е. США) в направлении объединения сил (с Россией)», — сказал американский военачальник.