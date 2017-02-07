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17:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Судья в КНР назвал Трампа врагом верховенства права

Член Верховного суда Китая Хэ Фань (He Fan) назвал президента США Дональда Трампа «врагом верховенства права» за критику американского судьи, заблокировавшего указ об ужесточении иммиграционной политики. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает South China Morning Post.

Источник: AP 2016

«Президент обвинил судью в стране, которая известна как самая главная демократия в мире (…) Кому какое дело до того, что вы контролируете вооруженные силы и в вашем распоряжении атомное оружие. Вы уронили свое достоинство и ничем не отличаетесь от ублюдка», — приводит издание слова Хэ Фаня.

Поводом для этого стало высказывание Трампа в адрес Джеймса Робата. Глава государства назвал его «так называемым судьей», чье «нелепое решение сделало страну открытой для потенциальных террористических атак». 3 февраля Робат своим решением временно заблокировал действие на территории США президентского указа об ужесточении иммиграционной политики.

Трамп подписал документ 27 января. Согласно ему на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев. В указе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

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