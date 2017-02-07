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18:02 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: AP 2016
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Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Согласно этому закону, административная ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб. или обязательных работ на 60−120 часов.

Лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет преследоваться по уголовному законодательству в соответствии со ст. 116 УК РФ, которая предусматривает штраф до 40 тыс. руб. или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев.

Комментарии
6
Саня Данилов
Столько лет уже у власти, а для народа России ничего не сделал!
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Сергей Саморуков
Забавно , что такой закон подписал человек единственный раз публично сходившей с женой в театр и тут же её пославший .Браво!!!
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эльшат мехтиев
Когда ему нужны были проблемы россиян??
Пожарник только на пожар выезжает.
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