В центре Воронежа стоимость одного часа парковки составит от 30 до 40 рублей

На нем градоначальник Александр Гусев напомнил, что конкурс на поиск концессионера, который займется созданием и обслуживанием парковок, требуется объявить уже в ближайшие недели.

В горадминистрации напомнили, почему было решено выбрать именно концессию. Самое главное — бюджет Воронежа не понесет затрат. А они предстоят немалые — порядка 100 млн рублей. Другой немаловажный фактор — созданием и развитием платного парковочного пространства будут заниматься профессионалы. Люди, у которых есть необходимые опыт и навыки.

Как стало известно интернет-газете «Новости Воронежа», концессионер будет обязан:

— создать систему управления платными парковками;.

— обустроить участки дорог разметкой и знаками;.

— приобрести комплексы фиксации нарушений;.

— эксплуатировать и содержать парковочные места.

«Максимальная стоить часа парковки — 40 рублей, — отметили в мэрии Воронежа. — Первые 15 минут для всех бесплатны».

Кто сможет бесплатно пользоваться платными парковками:

— инвалиды и те, кто перевозит инвалидов — на специальных местах парковки;.

— участники Великой Отечественной войны;.

— спецтранспорт — на всех местах, кроме тех, что предназначены для инвалидов.