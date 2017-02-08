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12:23 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Минэкологии Нижегородской области снимет мультфильм об охране природы за 850 тысяч рублей

Мультфильм будет распространяться по государственным природоохранным организациям, вузам, школам, общественным организациями.

Министерство экологии Нижегородской области объявило аукцион на оказание услуг по подготовке и изготовлению анимационного короткометражного фильма в рамках природоохранных мероприятий. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Начальная цена контракта установлена в размере 850 тысяч рублей.

Средства выделяются из областного бюджета.

Фильм должен состоять из двух серий хронометражом не менее 2−3 минуты каждая. В нем должно быть не менее 4 персонажей. Тираж фильма составит 200 штук, он будет записан на DVD диски. Работа должна быть выполнена до 1 июня 2017 года.

Мультфильм будет распространяться по государственным природоохранным организациям, вузам, школам, общественным организациями. Также его направят природоохранным активистам.

Аукцион состоится 20 февраля 2017 года. Его участниками могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

В ПФО за 9 месяцев 2016 года количество нарушений в сфере экологии снизилось на 25%.

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