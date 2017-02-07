МИД РК прокомментировал итоги встречи по Сирии в Астане

«6 февраля 2017 года в Астане высокопоставленные эксперты России, Турции и Ирана провели первое заседание совместной технической группы в рамках Астанинского процесса переговоров между правительством Сирии и вооруженными оппозиционными группами. В нем также приняли участие делегации Организации Объединенных Наций и Иордании. Данная встреча, прошедшая в деловой и конструктивной обстановке, показала востребованность Астанинской платформы, заложенной благодаря поддержке и авторитету Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, для обсуждения вопросов по укреплению режима прекращения огня в Сирии. Глава казахстанского государства известен на международной арене своими миротворческими инициативами и конкретным вкладом в урегулирование конфликтных ситуаций и снижение напряженности в отношениях между государствами мира. В Министерстве иностранных дел Казахстана исходят из того, что встречи в Астане по сирийскому урегулированию, организованные при содействии и активном участии Специального представителя Генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры, направлены на поддержку Женевского процесса. В этой связи убеждены, что следующее заседание технической группы, запланированное предварительно на 15—16 февраля этого года в столице Казахстана, позволит создать необходимые условия для запуска очередного раунда Женевских мирных переговоров под эгидой ООН. Предоставление Казахстаном площадки для встреч заинтересованных сторон и укрепление Астаны как миротворческой столицы является реальным вкладом нашей страны в процесс урегулирования сирийского кризиса в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017−2018 годы. Казахстан будет продолжать прилагать максимальные усилия и предпринимать последовательные шаги, чтобы находить практическое решение вопросов, связанных с региональной и глобальной безопасностью», — говорится в документе.