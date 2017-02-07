МВД Белоруссии начало проверку введенных Россельхознадзором ограничений

«Министерство внутренних дел Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей», — говорится в заявлении ведомства.

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД Белоруссии проводят доследственные проверки по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 белорусского УК «Дискредитация деловой репутации конкурента».

В частности, отмечается в заявлении, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более Br5 млн (около $2,5 млн).