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18:35 (мск), источник: Интерфакс

МВД Белоруссии начало проверку введенных Россельхознадзором ограничений

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Министерство внутренних дел Белоруссии считает, что должностные лица Россельхознадзора в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции в России. По данному факту начата проверка.

«Министерство внутренних дел Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей», — говорится в заявлении ведомства.

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями МВД Белоруссии проводят доследственные проверки по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 белорусского УК «Дискредитация деловой репутации конкурента».

В частности, отмечается в заявлении, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий, прямые убытки которых составили более Br5 млн (около $2,5 млн).

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта по аналогии с делом в отношении экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

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