Сенатор объяснил поправки в Конституцию и успокоил казахстанцев

«Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество», — в такой редакции предложен 1-й пункт статьи в проекте.

Как пояснил Акылбай, слово «гражданин» предлагается заменить на «каждый».

«Под “каждым” подразумеваются граждане Казахстана, иностранные граждане и лица без гражданства. Почему мы не должны обеспечить сохранность имущества нерезидента республики или лица без гражданства? Например, у него автомобиль, у него одежда, компьютер. Это считается имуществом. Кроме того, иностранные граждане привозят сюда инвестиции, это тоже имущество», — отметил он.

Акылбай пояснил, что вносимые инвестиции должны охраняться, их сохранность необходимо обеспечить Конституцией.

«Вопрос о земле — это совсем другой статус, совсем другая норма», — сказал сенатор.

«Здесь мы должны обратиться к статье 6 Конституции, где говорится, что земля может быть собственностью в случаях указанных в законе. То есть здесь отсылочные нормы на Земельный и Гражданский кодексы, в которых нет ни слова о том, что иностранец имеет право покупать сельхозземли», — добавил председатель Комитета.

По словам Акылбая, в дискуссиях о земле ссылка на пункт 1 статьи 26 ошибочна, так как этой нормой не регулируется земельный вопрос. Он заявил, что «невозможно, чтобы иностранец мог приобретать сельхозземлю в Казахстане».

«Полагаю, что при правильном разъяснении никаких коллизий возникнуть не может. Все в соответствии с нашими законами. Глава государства и раньше говорил, что сельхозземли никакому иностранцу продаваться не будут. Земля, реки, природные ресурсы — они не являются имуществом. Они особый статус имеют», — подчеркнул председатель профильного комитета верхней Палаты.

Возвращаясь к теме защиты бизнеса, Акылбай подчеркнул, что необходимо обеспечить сохранность частной собственности гражданина иностранного государства и гражданина без гражданства.

«Таким образом государство гарантирует вносимые ими инвестиции и сохранность их имущества, приобретенного законным путем», — резюмировал он.

Напомним, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов на заседании правительства доложил о проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений». Поправки коснулись и земельного кодекса.