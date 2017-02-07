Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
Три друга, отвергнутые в РФ, смогли реализовать свой проект в США
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
18:53 (мск), источник: Nur.kz

Сенатор объяснил поправки в Конституцию и успокоил казахстанцев

Председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам cената Серик Акылбай разъяснил проект поправки к статье 26 Конституции Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу сената.

Источник: Nur.kz

«Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество», — в такой редакции предложен 1-й пункт статьи в проекте.

Как пояснил Акылбай, слово «гражданин» предлагается заменить на «каждый».

«Под “каждым” подразумеваются граждане Казахстана, иностранные граждане и лица без гражданства. Почему мы не должны обеспечить сохранность имущества нерезидента республики или лица без гражданства? Например, у него автомобиль, у него одежда, компьютер. Это считается имуществом. Кроме того, иностранные граждане привозят сюда инвестиции, это тоже имущество», — отметил он.

Акылбай пояснил, что вносимые инвестиции должны охраняться, их сохранность необходимо обеспечить Конституцией.

«Вопрос о земле — это совсем другой статус, совсем другая норма», — сказал сенатор.

«Здесь мы должны обратиться к статье 6 Конституции, где говорится, что земля может быть собственностью в случаях указанных в законе. То есть здесь отсылочные нормы на Земельный и Гражданский кодексы, в которых нет ни слова о том, что иностранец имеет право покупать сельхозземли», — добавил председатель Комитета.

По словам Акылбая, в дискуссиях о земле ссылка на пункт 1 статьи 26 ошибочна, так как этой нормой не регулируется земельный вопрос. Он заявил, что «невозможно, чтобы иностранец мог приобретать сельхозземлю в Казахстане».

«Полагаю, что при правильном разъяснении никаких коллизий возникнуть не может. Все в соответствии с нашими законами. Глава государства и раньше говорил, что сельхозземли никакому иностранцу продаваться не будут. Земля, реки, природные ресурсы — они не являются имуществом. Они особый статус имеют», — подчеркнул председатель профильного комитета верхней Палаты.

Возвращаясь к теме защиты бизнеса, Акылбай подчеркнул, что необходимо обеспечить сохранность частной собственности гражданина иностранного государства и гражданина без гражданства.

«Таким образом государство гарантирует вносимые ими инвестиции и сохранность их имущества, приобретенного законным путем», — резюмировал он.

Напомним, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов на заседании правительства доложил о проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений». Поправки коснулись и земельного кодекса.

Позже на заседании правительства обсудили поправку в статью 26 Конституции РК, которая вызвала неоднозначную реакцию казахстанцев из-за того, что норму «Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество» планируется подать в другой редакции — «Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дарья Александрова в стрингах испачкалась в муке (18+)
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
Мигрантам будут давать вид на жительство по балльной системе
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь