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18:48 (мск), источник: Ipress.ua

Правительство изменило устав «Укрзализныци»: отныне все решения принимает Кабмин

Кабмин обнародовал новый устав «Укрзализныци» о прямом подчинении правительству, предусматривающий формирование нового состава наблюдательного совета компании на конкурсной основе.

Источник: Ipress.ua

Соответствующее решение принято с целью совершенствования управления стратегическим для государства предприятием, сообщает «Правительственный портал».

Отныне все решения по управлению компанией и ее отчетности будут приниматься не Министерством инфраструктуры единолично, а Кабинетом министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры. При этом Министерству экономического развития и торговли предоставлены только полномочия по подготовке проектов правительственных решений.

Вместе с тем в условиях реформирования такой мощной и сложной компании, как «Укрзализныця», чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе.

Также будет изменен состав Наблюдательного совета «Укрзализныци», в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директора, как того требуют изменения в законодательство.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Емельян выразил главе правительства Владимиру Гройсману свою обеспокоенность инициативой МЭРТ по изменению устава и переподчинения «Укрзализныци». В то же время Емельян также отметил низкую результативность работы главы «Укрзализныци» Войцеха Бальчуна. Емельян напомнил, что во время конкурса по избранию главы предприятия голосовал против Бальчуна. И, по его словам, не ошибся, так как «на протяжении первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу из РКР Карго».

В свою очередь, глава «Укрзализныци» Войцех Бальчун ответил министру, что публичная полемика в стиле «сам дурак» не для него и отметил, что «положительных изменений не видит только слепой».

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