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18:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В Киеве решили разорвать договоры аренды с посольством России

Депутаты Киевского городского совета согласовали расторжение договора аренды для трех участков, предоставленных посольству Российской Федерации на Украине. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает пресс-служба городского парламента.

Отмечается, что земельные участки не были застроены, их предоставили России в 1998 году в пользование сроком на 49 лет. «За одну гривну арендной платы на год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать. К счастью, этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем расторгнуть договоры», — сказал депутат горсовета Игорь Мирошниченко.

Подчеркивается, что формальной причиной расторжения станет нецелевое использование участков и невыполнение условий договоров. Народные избранники пообещали после возвращения земли под городской контроль обустроить на них скверы.

Посольство России в Киеве несколько раз подвергалось нападениям. В марте 2016-го участники акции в поддержку находившейся тогда в российском СИЗО и впоследствии осужденной украинской военнослужащей Надежды Савченко попытались поджечь посольство РФ в Киеве. Активисты бросили в него несколько коктейлей Молотова. Одна из участниц акции — Ирма Крат — призналась в социальной сети, что сама готовила бутылки с зажигательной смесью.

В июне 2014-го более 1500 националистов, вооруженные топорами, бейсбольными битами, камнями и коктейлями Молотова, повредили и уничтожили семь дипломатических автомобилей, припаркованных возле посольства. Они также разобрали брусчатку перед зданием посольства, разбили камнями все окна по фасаду, а также пытались устроить пожар в диппредставительстве с помощью бутылок с зажигательной смесью.

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