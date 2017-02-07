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21:05 (мск), источник: Sputnik.by

Только спокойствие: изменилось ли что-то на границе Беларуси и России

КРАСНАЯ ГОРКА, 7 фев — Sputnik. После вступления в силу распоряжения главы ФСБ России о создании пограничной зоны на границе с Беларусью по сути ничего не изменилось, убедился корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

О создании Россией пограничной зоны на границе с Беларусью стало известно на минувшей неделе, хотя приказ главы ФСБ Александра Бортникова был подписан еще в конце декабря прошлого года. Согласно документу, пятикилометровая пограничная зона создана в Смоленской, Брянской и Псковской областях. Корреспондент Sputnik съездил на границу двух стран, лично убедиться, изменилось ли что-то с момента вступления в силу решения.

На пункте пропуска «Красная горка», расположенном на трассе М1, машину с журналистами остановили двое мужчин в ярких жилетах с надписью «ФСБ» и попросили показать документы. Увидев белорусские паспорта, проверяющие пожелали доброго пути. Сама же проверка паспортов на границе белорусско-российской границе ни для кого не новшество — ее проводят достаточно давно.

«Ничего вообще не поменялось. Нам говорили, что из Беларуси все так же можно ехать. Как и раньше было», — рассказал продавец приграничного магазина автокомпонентов.

Действительно, ФСБ России уже заявляла о том, что для граждан обоих государств ничего не поменяется. Так, разрешения на посещение погранзоны нужно будет только тем, кто планирует оставаться в деревнях и поселках на ее территории, и получить его достаточно легко. Для просто проезжающих через границу ничего не меняется.

Важно не путать необходимость показать документы с паспортным контролем — эта процедура подразумевает проверку в базах данных и ряд других действий. Проверка паспортов необходима для того, чтобы удостовериться в гражданстве.

Как и было раньше, иностранцев через белорусско-российскую границу здесь не пропускают — «Красная горка» не имеет статуса международного пропускного пункта.

«Иногда украинцев или молдаван целыми автобусами ссаживают на границе. Их потом отправляют через Брянскую область. С белорусами все нормально — мы бы первые узнали, если бы что-то менялось. Очень многие белорусы тут работают, ездят каждый день и все нормально. Паспорта смотрят, но это быстро», — рассказала Алла, работающая в местном кафе.

Сама по себе действующая пограничная зона подразумевает не только остановку в населенных пунктах при наличии разрешения, но и то, что погранслужба РФ сможет на этой территории проверять паспорта. Ягоды и грибы в пограничной зоне можно собирать спокойно — главное иметь при себе паспорт.

«Вообще ничего не поменялось. Все точно так же, как уже где-то год — иностранцев не пускают, грузин, украинцев, молдаван… Наши ездят нормально», — заверил работник страховой компании, продающий водителям автостраховки.

Никаких изменений пока не почувствовали и жители приграничных районов, у которых есть родственники и друзья в Беларуси. «Главное, чтобы к полноценному паспортному контролю это все не привело, чтобы границу было по-прежнему быстро и без отдельных бумажек проходить», — рассказал о своих опасениях местный житель Александр.

По воспоминаниям местных жителей, пограничная зона на Смоленщине уже вводилась — в начале 2000-х годов решением губернатора. «А сейчас все почему-то говорят, что беспрецедентный случай», — недоумевающе пожал плечами мужчина.

Собеседник также заверил, что он лично общался со «знающими людьми», и те ему сказали — все будет так же, как и всегда.

«Успокойтесь и езжайте дальше. Мы ж Союзное государство», — сказал в напутствие Sputnik еще один страховщик.

Корреспонденты агентства пробыли день на границе, но так и не смогли найти никаких проблем, связанных с решением о создании пограничной зоны. Даже столбов и указателей никаких новых на границе с Россией не поставили — к большому сожалению фотографа Sputnik.

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