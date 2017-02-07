Шалару решил, как будет называться его партия
Новая партия, созданная по инициативе бывшего
Новая партия, созданная по инициативе бывшего
Об этом политик сообщил сегодня. Шалару уточнил, что его партия стремится быть «политическим выражением всех тех, кто хочет единого, европейского государства, способного защитить своих граждан».
«После внимательного анализа, многих дискуссий с нашими партнерами из Румынии и Европейского Союза, но и разговаривая со многими из вас, я понял, что необходимо создание новой политической партии: Партии национального единства. Почему национального единства? Потому что именно это больше всего отсутствует у нас, румын
Отмечаем, что Анатолий Шалару был исключен из руководящих органов ЛП после конфликта с лидером формирования Михаем Гимпу и подал в отставку с поста министра обороны, когда либералы лишили его своей поддержки.