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19:19 (мск), источник: Noi.md

Шалару решил, как будет называться его партия

Новая партия, созданная по инициативе бывшего вице-председателя ЛП Анатолия Шалару, будет называться Партией национального единства, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Об этом политик сообщил сегодня. Шалару уточнил, что его партия стремится быть «политическим выражением всех тех, кто хочет единого, европейского государства, способного защитить своих граждан».

«После внимательного анализа, многих дискуссий с нашими партнерами из Румынии и Европейского Союза, но и разговаривая со многими из вас, я понял, что необходимо создание новой политической партии: Партии национального единства. Почему национального единства? Потому что именно это больше всего отсутствует у нас, румын из-за Прута, из Бессарабии», — заявил Шалару.

Отмечаем, что Анатолий Шалару был исключен из руководящих органов ЛП после конфликта с лидером формирования Михаем Гимпу и подал в отставку с поста министра обороны, когда либералы лишили его своей поддержки.

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