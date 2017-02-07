Власти Зимбабве посоветовали послу США «повеситься на банановом дереве»

В понедельник посольство США в Хараре выступило с заявлением, где говорилось о «продолжающемся ухудшении» соблюдения прав человека в Зимбабве. Поводом для беспокойства сотрудников миссии стал арест местного пастора Ивэна Маварире, ставшего инициатором протестного движения в социальных сетях.

В ответ на заявление пресс-секретарь президента Зимбабве Джордж Чарамба назвал американского посла Гарри К. Томаса-младшего «остатком ужасной эпохи», ссылаясь на конфликтные отношения между администрацией ушедшего президента США Барака Обамы и многолетнего зимбабвийского лидера Роберта Мугабе.

«Он (посол США) думает, что может нами командовать. Пусть он идет и повесится на банановом дереве», — цитирует издание слова Чарамбы.

Представитель зимбабвийского президента отметил, что страна ждет сигнала от новой администрации в США.