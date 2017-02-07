США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия

Комментируя вопросы, относящиеся к модернизации ядерного военного комплекса США, он подтвердил, что «новая команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, бросает свежий взгляд на многие из этих сфер».

Голдфин имел в виду те блоки новой администрации США во главе с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, которые курируют вопросы национальной безопасности и внешней политики.

«Я в полной мере ожидаю, что этой весной у нас будет пересмотр ядерной доктрины», — подчеркнул американский военачальник.