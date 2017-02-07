Додон в Брюсселе: Мы будем эффективно общаться как с Востоком, так и с Западом

После встречи с председателем Европарламента Антонио Таяни Игорь Додон выразил убежденность, что, в отличие от нынешней правящей в стране коалиции, президентура будет эффективно общаться как с Востоком, так и с Западом.

«У меня сложилось впечатление, что мы знаем друг друга всю жизнь. Я уверен, что мы будем хорошими друзьями. После встреч, которые мы имели до сих пор, я могу заверить вас, что мы эффективно будем общаться и с Востоком, и с Западом. Это и отличает нас от тех, кто сейчас у власти», — заявил молдавский президент.

Собеседники обсудили президентские выборы в Молдове, реформу избирательного законодательства и межпарламентское сотрудничество. Особой темой обсуждения стали возможные сценарии относительно урегулирования приднестровского конфликта. Игорь Додон пригласил Антонио Таяни посетить Молдову.

Глава государства оценил как очень хорошую и встречу с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, которую он пригласил с визитом в Кишинев, и дипломат приняла приглашение.