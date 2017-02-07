Конституционный суд отклонил жалобу двух депутатов ПСРМ
Положения Кодекса об образовании, касающиеся управления университетов, сегодня были объявлены КС конституционными, сообщает Noi.md.
Положения Кодекса об образовании, касающиеся управления университетов, сегодня были объявлены КС конституционными, сообщает Noi.md.
Конституционный суд высказался по этому вопросу в ответ на запрос
КС отметил, что задачей этой структуры (Совета по стратегическому развитию) является обеспечение прозрачности и объективности принятия решений, эффективного использования финансовых ресурсов, рационального управления государственными активами. Кроме того, включение в состав членов Совета лиц
В связи с этим КС отклонил критику в неконституционности системы органов управления высших учебных заведений, подчеркнув, что это не влияет на их автономию.
Депутаты ПСРМ аргументировали свою жалобу тем, что введением так называемого Совета стратегического развития аннулируется институциональная автономия высших учебных заведений, что является серьезным нарушением норм правового государства. По мнению авторов, таким образом учебным заведениям навязывается внешний орган, чуждый академической среде университетов, который