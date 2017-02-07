Конституционный суд отклонил жалобу двух депутатов ПСРМ

Конституционный суд высказался по этому вопросу в ответ на запрос депутатов-социалистов Василия Боля и Владимира Односталько. КС постановил, что обязанность учредителя частного университета выплачивать ежемесячное пособие членам Совета по стратегическому развитию не нарушает права собственности учредителя, поскольку оно предусмотрено законом. В то же время это преследует цель общественного интереса, а именно — обеспечение стандартов качества в сфере высшего образования, и не является чрезмерным бременем.

КС отметил, что задачей этой структуры (Совета по стратегическому развитию) является обеспечение прозрачности и объективности принятия решений, эффективного использования финансовых ресурсов, рационального управления государственными активами. Кроме того, включение в состав членов Совета лиц из-за пределов университета является гарантией того, что высшее образование будет основываться на стандартах качества.

В связи с этим КС отклонил критику в неконституционности системы органов управления высших учебных заведений, подчеркнув, что это не влияет на их автономию.