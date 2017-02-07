Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
19:57 (мск), источник: Noi.md

Конституционный суд отклонил жалобу двух депутатов ПСРМ

Положения Кодекса об образовании, касающиеся управления университетов, сегодня были объявлены КС конституционными, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Конституционный суд высказался по этому вопросу в ответ на запрос депутатов-социалистов Василия Боля и Владимира Односталько. КС постановил, что обязанность учредителя частного университета выплачивать ежемесячное пособие членам Совета по стратегическому развитию не нарушает права собственности учредителя, поскольку оно предусмотрено законом. В то же время это преследует цель общественного интереса, а именно — обеспечение стандартов качества в сфере высшего образования, и не является чрезмерным бременем.

КС отметил, что задачей этой структуры (Совета по стратегическому развитию) является обеспечение прозрачности и объективности принятия решений, эффективного использования финансовых ресурсов, рационального управления государственными активами. Кроме того, включение в состав членов Совета лиц из-за пределов университета является гарантией того, что высшее образование будет основываться на стандартах качества.

В связи с этим КС отклонил критику в неконституционности системы органов управления высших учебных заведений, подчеркнув, что это не влияет на их автономию.

Депутаты ПСРМ аргументировали свою жалобу тем, что введением так называемого Совета стратегического развития аннулируется институциональная автономия высших учебных заведений, что является серьезным нарушением норм правового государства. По мнению авторов, таким образом учебным заведениям навязывается внешний орган, чуждый академической среде университетов, который де-факто управляет вузом. Они подвергли критике еще одно положение Кодекса образования, которое обязывает учредителей университетов платить членам Совета ежемесячные пособия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
Мигрантам будут давать вид на жительство по балльной системе
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь