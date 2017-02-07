Россия и НАТО согласовали решение проблемы полетов с транспондерами

«Другой вопрос, который стоит на повестке дня — необходимость поиска путей деэскалации, предотвращения опасных инцидентов в воздухе, на море, там где осуществляется военная деятельность России и НАТО. Здесь идет диалог, мы обмениваемся брифингами по учениям, что не бесполезно и есть одно направление, которое позволяет испытывать надежды, что мы действительно продвинемся — работала проектная группа под эгидой ИКАО по Балтийскому морю, которая занималась проблемой транспордеров. Вы что-нибудь слышали за последний месяц про транспондеры? Уже никто ничего не слышит, потому что в рамках этой группы были достигнуты договоренности, которые позволят частично урегулировать эти проблемы», — заявил Грушко в эфире телеканала «Россия-24».

«СРН (совет Россия-НАТО), заслушав эту группу, поддержал ее работу, 3 марта она соберется вновь и, может быть, откроются дополнительные темы для диалога военных экспертов и гражданских экспертов с тем, чтобы решить проблему, связанную с нестыковками в процедурах, регулирующих военную авиацию и коммерческую», — добавил он.