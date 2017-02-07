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21:21 (мск), источник: Kazinform

Совершившей попытку самоподжога сотруднице прокуратуры грозит 7,5 лет лишения свободы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Совершившей в Атырау попытку самоподжога помощнице прокурора области Лейле Смадьяровой грозит 7,5 лет лишения свободы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Прошу суд приговорить Смадьярову к семи с половиной годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее несовершеннолетним ребенка 14-летнего возраста», — сказал на заседании суда государственный обвинитель Бауыржан Енсегенов. Судебный процесс продолжается.

Напомним, Смадьярова в августе 2016 года была помещена под домашний арест. Она подозревается в получении взятки в размере 3 млн тенге, когда была помощником прокурора в сфере надзора за соблюдением прав задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.

С обвинениями Лейла Смадьярова не согласна. 31 января она предприняла попытку акта самосожжения возле здания областной прокуратуры, после чего поступила с ожогами лица и ноги в областную больницу, где продолжает находиться и в настоящее время. На заседания суда обвиняемую доставляют под охраной.

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