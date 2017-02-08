НАТО: Молдова сама вправе решать, в какие альянсы вступать

Игорь Додон провел переговоры с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер, и выступил вместе с ней на совместной пресс-конференции.

«НАТО полностью поддерживает суверенность всех стран, и они вправе решать вступать им в какие-то альянсы или не вступать. НАТО полностью уважает конституционный нейтралитет Молдовы», — сказала чиновница.

Как сообщил Додон, в ходе встречи с замгенсека НАТО стороны обсудили его инициативу о подписании между Молдовой и Альянсом документа, который касается признания нейтралитета республики.

«Заместитель генерального секретаря сообщила, что некоторые положения по этому поводу уже есть в индивидуальном плане партнерства, который был подписан ранее», — сказал Додон.

Он отметил, что достигнута договоренность о том, что «в ближайшее время по этому вопросу состоятся консультации на уровне экспертов администрации президента и офиса НАТО насколько на данном этапе достаточно положений подписанного ранее договора».

Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан нашей страны выступают против вступления республики в НАТО.