США увеличили количество отказов в визах украинцам до 40%
Число отказов в визах типа В для украинцев в последние годы растет. В 2015 году было отказано 34,03% просителям, а в 2014 году — 27,7%.
Число отказов в визах типа В для украинцев в последние годы растет. В 2015 году было отказано 34,03% просителям, а в 2014 году — 27,7%.
В 2016 году Соединенные Штаты Америки отказали в визах типа В (путешествия с туристической или деловой целью) 40,83% просителям из Украины. Такие данные обнародовала
Для сравнения, просители из Молдовы получали отказ в визе типа B в 36,35% дел. В то же время, граждане России при получении виз типа В практически не встречают препятствий — отказано только 9,29% просителей.
Больше всего отказывают в визах категории B просителям из Афганистана — 73.8%, Кубы — более 81%.
Не отказывали в визе типа В гражданам Лихтенштейна, Монако и
«В визе отказывают просителям, которые не могут предоставить доказательства соответствия требованиям выдачи визы, или
Отмечается, что число отказов в визах типа В для украинцев в последние годы растет. В 2015 году было отказано 34,03% просителям, а в 2014 году — 27,7%.