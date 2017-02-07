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21:46 (мск), источник: Капитал

США увеличили количество отказов в визах украинцам до 40%

Число отказов в визах типа В для украинцев в последние годы растет. В 2015 году было отказано 34,03% просителям, а в 2014 году — 27,7%.

Источник: Капитал

В 2016 году Соединенные Штаты Америки отказали в визах типа В (путешествия с туристической или деловой целью) 40,83% просителям из Украины. Такие данные обнародовала пресс-служба Госдепартамента, передает «Голос Америки».

Для сравнения, просители из Молдовы получали отказ в визе типа B в 36,35% дел. В то же время, граждане России при получении виз типа В практически не встречают препятствий — отказано только 9,29% просителей.

Больше всего отказывают в визах категории B просителям из Афганистана — 73.8%, Кубы — более 81%.

Не отказывали в визе типа В гражданам Лихтенштейна, Монако и Сан-Марино.

«В визе отказывают просителям, которые не могут предоставить доказательства соответствия требованиям выдачи визы, или из-за того, что поданная анкета не соответствует требованиям установленной визовой категории, а также из-за наличия оснований для несоответствия по другим аспектам визового дела. Отказ в визе — это формальный отказ в ответ на представление анкеты на получение неиммиграционной визы со стороны консульского сотрудника США, который действует в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве», — отмечают в Госдепе.

Отмечается, что число отказов в визах типа В для украинцев в последние годы растет. В 2015 году было отказано 34,03% просителям, а в 2014 году — 27,7%.

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