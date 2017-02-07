Аваков предложил Кабмину кандидатуру на должность главы Нацполиции
Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил Кабинету министров Украины назначить Сергея Князева главой Национальной полиции.
Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил Кабинету министров Украины назначить Сергея Князева главой Национальной полиции.
«Сегодняшним вечером внес
По его словам, он предложил эту кандидатуру по результатам проведенного Консультационного конкурса, который проходил с 15 декабря 2016 года по 6 февраля 2017 года.
Аваков пояснил, что процедура конкурса предусматривала 5 этапов.
«На первом этапе было подано 64 заявки. После обработки документов по решению Конкурсной комиссии, к участию было допущено 46 человек, после этапа тестирования каждый из 10 набравших максимальное количество баллов прошли большое очное собеседование с членами Комиссии. По итогам всех этапов, члены комиссии рекомендовали мне на выбор 3 кандидатуры на Главу Национальной полиции Украины. Учитывая мнение членов Комиссии, я предложил Кабмину назначить руководителем Нацполици Князева Сергея Николаевича», — добавил он.
Министр также отметил, что до сегодняшнего дня генерал полиции Сергей Князев возглавлял Департамент уголовного розыска НПУ. С 1995 года системно работал в уголовном розыске — от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления уголовного розыска в Киевской области. Кандидат юридических наук. За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Князев награжден Орденом Данила Галицкого.
Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия рекомендовала Авакову на должность главы Национальной полиции трех кандидатов — Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Князева.
Конкурс на должность главы Нацполиции был объявлен после увольнения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.