Крыму не хватает крупных банковских игроков — министр

«У нас три крупных банка работают на территории Крыма. Есть еще, но, условно говоря, мелкой порции, реальных игроков на банковском рынке у нас три и их недостаточно. У них есть существенные ограничения по капиталу для дальнейшего кредитования экономики. Аналогичная ситуация у нас в страховом секторе», — сказал министр.

По его словам, в первом квартале одна из средних страховых российских компаний откроет в республике полноценные филиалы.