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09:12 (мск), источник: РИА Крым

Крыму не хватает крупных банковских игроков — министр

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости (Крым). Крыму не хватает крупных банковских игроков, имеющих капитал для кредитования экономики, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» министр экономического развития Республики Андрей Мельников.

«У нас три крупных банка работают на территории Крыма. Есть еще, но, условно говоря, мелкой порции, реальных игроков на банковском рынке у нас три и их недостаточно. У них есть существенные ограничения по капиталу для дальнейшего кредитования экономики. Аналогичная ситуация у нас в страховом секторе», — сказал министр.

По его словам, в первом квартале одна из средних страховых российских компаний откроет в республике полноценные филиалы.

«Они (банки — ред.) все подвергнутся санкциям, что нанесет удар в целом по экономике страны, потому что режим санкций для них приведет к ослаблению финансирования за границей, а это значит, что в целом экономика страны не получит какие-то ресурсы, которые нам нужны», — подчеркнул министр.

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