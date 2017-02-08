Крыму не хватает крупных банковских игроков — министр

«У нас три крупных банка работают на территории Крыма. Есть еще, но, условно говоря, мелкой порции, реальных игроков на банковском рынке у нас три и их недостаточно. У них есть существенные ограничения по капиталу для дальнейшего кредитования экономики. Аналогичная ситуация у нас в страховом секторе», — сказал министр.
По его словам, в первом квартале одна из средних страховых российских компаний откроет в республике полноценные филиалы.
«Они (банки — ред.) все подвергнутся санкциям, что нанесет удар в целом по экономике страны, потому что режим санкций для них приведет к ослаблению финансирования за границей, а это значит, что в целом экономика страны не получит какие-то ресурсы, которые нам нужны», — подчеркнул министр.