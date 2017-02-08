Грибаускайте назвала «агрессивную милитаризацию Калининградской области» главной угрозой Литве

«Агрессивная милитаризация» Калининградской области и предстоящие военные учения несут самую большую угрозу Литве. Об этом во вторник во время официальной церемонии приветствия батальона НАТО в городе Рукла заявила президент страны Даля Грибаускайте, пишет портал «Delfi.lt».

«Еще никогда в Литве не дислоцировали такие крупные и целостные силы. Это направляет четкую весть всем: НАТО стоит сильным и единым альянсом. Наибольшую угрозу сейчас представляет “агрессивная милитаризация” Калининградской области и планирующиеся на этот год крупные военные учения», — отметила глава государства.

Возглавляемый Германией батальон будет одним из четырех таких военных подразделений на восточной границе НАТО. Другие три разместятся в Польше, Латвии и Эстонии. В каждом из батальонов будет приблизительно по тысяче военных.

Представители Литовской армии сообщили изданию о том, что к настоящему времени в Литву прибыло 130 немецких военнослужащих из планируемых 450. В дислоцированном в Литве батальоне в течение 2017—2018 гг. будут служить военнослужащие Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. В рамках отдельной миссии в этом году в Литве будут дислоцированы несколько сотен американских военных, сейчас в учениях в Литве участвуют и чешские военные.