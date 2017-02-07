МИД Германии прокомментировал заявления посла о выборах на Донбассе

«Руководством для всех наших усилий по преодолению кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками в которых выступают Германия и Франция», — говорится в ответе Министерства иностранных дел Германии по поводу высказываний их посла в Украине, сообщает «Укринформ».

Как сообщал iPress.ua, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в окружении группы из около 20 депутатов зачитала с парламентской трибуны требование к МИД Украины вызвать на разговор посла Германии Эрнста Райхеля за его слова о возможности выборов на оккупированной территории Донбасса в присутствии российских войск.

Напомним, что посол Германии в Украине Эрнст Райхель уверяет, что отсутствие российских войск не является обязательным условием проведения выборов на Донбассе.

В частности, Райхель опасается, что Минские соглашения находятся на грани срыва.