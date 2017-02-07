Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
23:10 (мск), источник: Ipress.ua

МИД Германии прокомментировал заявления посла о выборах на Донбассе

Германия будет руководствоваться положениями Минских соглашений при урегулировании кризиса на Донбассе.

Источник: Reuters

«Руководством для всех наших усилий по преодолению кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками в которых выступают Германия и Франция», — говорится в ответе Министерства иностранных дел Германии по поводу высказываний их посла в Украине, сообщает «Укринформ».

Как сообщал iPress.ua, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в окружении группы из около 20 депутатов зачитала с парламентской трибуны требование к МИД Украины вызвать на разговор посла Германии Эрнста Райхеля за его слова о возможности выборов на оккупированной территории Донбасса в присутствии российских войск.

Напомним, что посол Германии в Украине Эрнст Райхель уверяет, что отсутствие российских войск не является обязательным условием проведения выборов на Донбассе.

В частности, Райхель опасается, что Минские соглашения находятся на грани срыва.

Поэтому Министерство иностранных дел пригласило посла Германии Эрнста Райхеля для объяснений из-за его заявления по урегулированию на Донбассе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В 2016 году возросло количество отказов украинцам в визах США
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
Мигрантам будут давать вид на жительство по балльной системе
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь