МИД Германии прокомментировал заявления посла о выборах на Донбассе
Германия будет руководствоваться положениями Минских соглашений при урегулировании кризиса на Донбассе.
Германия будет руководствоваться положениями Минских соглашений при урегулировании кризиса на Донбассе.
«Руководством для всех наших усилий по преодолению кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками в которых выступают Германия и Франция», — говорится в ответе Министерства иностранных дел Германии по поводу высказываний их посла в Украине, сообщает «Укринформ».
Как сообщал iPress.ua, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в окружении группы из около 20 депутатов зачитала с парламентской трибуны требование к МИД Украины вызвать на разговор посла Германии Эрнста Райхеля за его слова о возможности выборов на оккупированной территории Донбасса в присутствии российских войск.
Напомним, что посол Германии в Украине Эрнст Райхель уверяет, что отсутствие российских войск не является обязательным условием проведения выборов на Донбассе.
В частности, Райхель опасается, что Минские соглашения находятся на грани срыва.
Поэтому Министерство иностранных дел пригласило посла Германии Эрнста Райхеля для объяснений