Администрация свердловского губернатора опровергла его вылет в Москву

Ранее местные СМИ сообщили, что губернатор Куйвашев экстренно вылетел в Москву в сопровождении своего первого заместителя Владимира Тунгусова.

«Губернатор сегодня провел заседание правительства Свердловской области, а также несколько встреч. И завтра у него плановое мероприятие в Москве по проведению чемпионата мира по футболу. Поэтому визит носит плановый характер и не связан ни с какими экстренными вызовами. А уже послезавтра у главы региона запланировано мероприятие в Екатеринбурге», — сказал Иванов РИА Новости, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что губернатор во вторник якобы экстренно вылетел в Москву.

Он уточнил, что губернатор во вторник провел несколько встреч как раз в то время, в которое, по данным СМИ, он якобы летел в Москву.

В понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила о возможной близкой отставке нескольких губернаторов. По ее информации, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики. Как сообщил источник, «под пристальным вниманием» находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын). В управлении внутренней политики от комментариев отказались.

Между тем в администрации губернатора Свердловской области не исключают, что Куйвашев будет выдвигаться на второй срок.

В понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Максима Решетникова, который ранее занимал должность главы департамента экономической политики Москвы. Также о решении подать в отставку объявил Наговицын, врио главы Бурятии был назначен Алексей Цыденов.