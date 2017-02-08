Ночной полет блогера Лапшина: никто и не ожидал

Во вторник Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина на то, что Минский городской суд признал законным решение генеральной прокуратуры страны выдать Лапшина Баку. После того, как завершилось рассмотрение в зале суда данной жалобы, его адвокат Наталья Шекина вышла к журналистам и сообщила, что в белорусским службы по гражданству и миграции направлено ходатайство о предоставлении ему дополнительной защиты. Из ее слов следовало, что в ближайшее время его из страны высылать не планируют.

В российском посольстве в Минске также заявили журналистам, что Лапшин будет дожидаться в Минске решения компетентных органов по дополнительной защите.

Кто был первым?

Информация о том, что Лапшина могут в ночь со вторника на среду доставить в Азербайджан, появилась вечером в азербайджанских СМИ со ссылкой на собственные источники. В Российском посольстве в Минске заявили, что Лапшин еще в Минске. Первым, кто официально сообщал о том, что Лапшин уже находится на территории Азербайджана, был официальный представитель Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов в аэропорту дал исключительно краткий комментарий журналистам: «Самолет с Лапшиным приземлился в Баку». Через несколько минут в СМИ появились фото из аэропорта: Лапшин идет от самолета по аэродрому в сопровождении трех сотрудников спецслужб в камуфляжной форме и с закрытыми лицами.

Спецрейс для Лапшина

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что экстрадированный из Минска в Баку блогер из аэропорта был направлен в изолятор Службы государственной безопасности страны. Также появилась информация, что Лапшин был экстрадирован из Минска в Баку спецрейсом. На фото из аэропорта видно, что он в наручниках. На нем была та же одежда, что и 11 дней назад, когда в Минском городском суде рассматривалась его жалоба на решение генпрокуратуры Беларуси выдать его в Баку. Сегодня в Верховном суде Беларуси Лапшина не было.

Что ожидает его в Баку

Решение Верховного суда Беларуси вступило в силу с момента его оглашения. На оглашении присутствовало более десяти журналистов, а также супруга Лапшина Екатерина, которая заявила: «когда закончится белорусский этап, мы продолжим бороться в Азербайджане».

В Азербайджане блогеру грозит уголовное преследование по ст. 281.2 «Публичные призывы, направленные против государства» и ст. 318.2 «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики», обе статьи предусматривают от пяти до восьми лет лишения свободы.

Три часа лету

Самолет преодолевает расстояние от Минска до Баку примерно за три часа 20 минут. Спецрейс из баку за Лапшиным отправился как минимум в 15:00 по Минскому времени.

Он был задержан в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана.