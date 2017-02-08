Мэрия Воронежа вернулась к планам отдать в концессию парк «Орленок»

Мэрия Воронежа внесла парк «Орленок» в перечень объектов муниципальной собственности, по которым городские власти намерены заключить договоры концессии. Документ опубликовали на сайте мэрии во вторник, 7 февраля. В 2016 году мэр Александр Гусев заявлял о том, что горадминистрация отказалась от планов отдать парк в концессию и рассмотрит альтернативные способы реконструкции «Орленка» — за счет бюджетных средств или с привлечением горожан.

Помимо «Орленка», мэрия включила в перечень подземный переход у Цирка (на пересечении улиц 20 Лет Октября и Кирова), помещение и «систему элементов обустройства автодорог» на улице Пирогова, 87 м, и участок площадью 488 кв. м в Бринкманском саду (улица Транспортная, 5в).

Документ за подписью руководителя городского управления имущественных и земельных отношений Натальи Махортовой мэрия утвердила 31 января.

Из списка объектов исчезла Советская площадь, которую в 2016 году власти намеревались отдать инвестору для строительства под ней многоуровневого паркинга, и здание площадью 327 кв. м, расположенное в Центральном парке. Нет в перечне и имущества МКП «Воронежтеплосеть» — планы отдать его в концессию мэрия анонсировала в 2017 году.

Договор концессии предполагает передачу имущества инвестору на определенный срок — по условиям соглашения тот занимается переустройством или модернизацией объектов. По окончании действия соглашения обновленное имущество возвращается собственнику. Во время действия концессии доходы от использования имущества, как правило, получает концессионер.

К февралю 2017 года мэрия Воронежа заключила лишь одно соглашение о концессии. В 2012 году горадминистрация подписала договор с ООО «РВК-Воронеж» — инвестор получил все муниципальное водоканальное хозяйство (водопроводные и канализационные сети, подъемно-насосные, канализационно-насосные станции и очистные сооружения) на 30 лет. До 2015 года «РВК-Воронеж» должен был вложить в модернизацию водоканального хозяйства города 2 млрд рублей. Однако инвестпрограмму из-за срыва сроков пришлось продлить еще на три года. Объем инвестиций вырос до 2,5 млрд рублей.

Контекст

О намерении передать «Орленок» в концессию городские власти впервые объявили летом 2015 года, стоимость вложений в реконструкцию мэрия оценивала в 800 млн рублей. И.о. вице-мэра Алексей Антиликаторов анонсировал обустройство входных групп в стиле советской архитектуры, реконструкцию фонтана, «тихие» аттракционы, зимний каток и 90-метровое колесо обозрения (впоследствии от этой идеи мэрия отказалась). В феврале 2016-го администрация Воронежа включила парк в перечень объектов муниципальной собственности, запланированных к передаче в концессию, и разработала концепцию комплексного развития парка. Чиновники подготовили архитектурно-планировочное решение парка, дендроплан и обязательства инвестора по сохранению деревьев в «Орленке». Однако объем инвестиций снизили до 490 млн рублей — с такими параметрами обновленный проект развития парка мэрия представила на градостроительном совете в облправительстве. Проект предполагал сохранение структуры парка и использование заброшенного участка, на котором ранее размещались аттракционы.

Городские власти рассчитывали при передаче парка концессионеру привлечь в бюджет 1,7 млрд рублей. По плану инвестор должен был получить парковое имущество на 25 лет. Строительные работы должны были уложиться в три года. Реализация проекта позволила бы создать в парке 500 новых рабочих мест.

В декабре 2016 года, на презентации проектов участников «Зимней школы «Зодчества VRN» мэр Александр Гусев анонсировал альтернативный вариант реконструкции парка, не требующий поиска крупного инвестора — например, за счет собственных средств бюджета или с использованием элементов краудсорсинга. Однако в итоге «Орленок» остался в обновленном перечне муниципального имущества, планируемого к передаче инвестору по договору концессии.