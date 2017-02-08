Мэрия Воронежа вернулась к планам отдать в концессию парк «Орленок»
О намерении передать «Орленок» в концессию городские власти впервые объявили летом 2015 года, стоимость вложений в реконструкцию мэрия оценивала в 800 млн рублей.
О намерении передать «Орленок» в концессию городские власти впервые объявили летом 2015 года, стоимость вложений в реконструкцию мэрия оценивала в 800 млн рублей.
Мэрия Воронежа внесла парк «Орленок» в перечень объектов муниципальной собственности, по которым городские власти намерены заключить договоры концессии. Документ опубликовали на сайте мэрии во вторник, 7 февраля. В 2016 году мэр Александр Гусев заявлял о том, что горадминистрация отказалась от планов отдать парк в концессию и рассмотрит альтернативные способы реконструкции «Орленка» — за счет бюджетных средств или с привлечением горожан.
Помимо «Орленка», мэрия включила в перечень подземный переход у Цирка (на пересечении улиц 20 Лет Октября и Кирова), помещение и «систему элементов обустройства автодорог» на улице Пирогова, 87 м, и участок площадью 488 кв. м в Бринкманском саду (улица Транспортная, 5в).
Документ за подписью руководителя городского управления имущественных и земельных отношений Натальи Махортовой мэрия утвердила 31 января.
Из списка объектов исчезла Советская площадь, которую в 2016 году власти намеревались отдать инвестору для строительства под ней многоуровневого паркинга, и здание площадью 327 кв. м, расположенное в Центральном парке. Нет в перечне и имущества МКП «Воронежтеплосеть» — планы отдать его в концессию мэрия анонсировала в 2017 году.
Договор концессии предполагает передачу имущества инвестору на определенный срок — по условиям соглашения тот занимается переустройством или модернизацией объектов. По окончании действия соглашения обновленное имущество возвращается собственнику. Во время действия концессии доходы от использования имущества, как правило, получает концессионер.
К февралю 2017 года мэрия Воронежа заключила лишь одно соглашение о концессии. В 2012 году горадминистрация подписала договор с ООО «РВК-Воронеж» — инвестор получил все муниципальное водоканальное хозяйство (водопроводные и канализационные сети,
Контекст
О намерении передать «Орленок» в концессию городские власти впервые объявили летом 2015 года, стоимость вложений в реконструкцию мэрия оценивала в 800 млн рублей. И.о.
Городские власти рассчитывали при передаче парка концессионеру привлечь в бюджет 1,7 млрд рублей. По плану инвестор должен был получить парковое имущество на 25 лет. Строительные работы должны были уложиться в три года. Реализация проекта позволила бы создать в парке 500 новых рабочих мест.
В декабре 2016 года, на презентации проектов участников «Зимней школы «Зодчества VRN» мэр Александр Гусев анонсировал альтернативный вариант реконструкции парка, не требующий поиска крупного инвестора — например, за счет собственных средств бюджета или с использованием элементов краудсорсинга. Однако в итоге «Орленок» остался в обновленном перечне муниципального имущества, планируемого к передаче инвестору по договору концессии.