Верховный суд отказал экс-командующему Балтфлотом в иске к Путину

Апелляционная коллегия Верховного суда Российской Федерации отказала экс-командующему Балтийским флотом Виктору Кравчуку, оспаривавшему досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта. Соответствующее решение опубликовано 7 февраля на сайте ВС РФ.

Согласно документу, Кравчук в иске просил признать незаконными указ президента России Владимира Путина № 473 и приказ министра обороны Сергея Шойгу № 655 об освобождении вице-адмирала Кравчука от занимаемой воинской должности командующего Балтийским флотом.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в конце июня 2016 года командующий Балтийским флотом Кравчук был внезапно отстранён от командования со следующей формулировкой:

«За серьёзные упущения в организации боевой подготовки, повседневной деятельности войск, непринятие всех необходимых мер по улучшению условий размещения личного состава, отсутствие заботы о подчиненных, а также искажения в докладах реального состояния дел».

По данным «Фонтанки», контрольная проверка Минобороны показала, что после внезапной учебной тревоги силы Балтфлота не смогли отразить внезапное нападение условного противника и провести мобилизацию.

Таким образом, сделали вывод эксперты, в период командования Кравчука Калининградская область, окружённая войсками НАТО, могла быть в кратчайшие сроки оккупирована.