Фейгин рассказал о ссоре с Савченко

«Я и Порошенко предлагали ей (Савченко, — ред.) создать Международный комитет по освобождению украинских заключенных. Это должна была быть международная организация, которая должна была заниматься только освобождением заключенных. Сначала Надя согласилась, а потом отказалась», — рассказал Фейгин.

Он также предположил, что причиной отказа стало желание Савченко заниматься «исключительно политической деятельностью».

«Потому что это (Международный комитет по освобождению украинских заключенных, — ред.) было более гуманитарно-политической миссией», — добавил адвокат.

Напомним, у Савченко есть план по возвращению Крыма и Донбасса.