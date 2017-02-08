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07:23 (мск), источник: РБК - Украина

Фейгин рассказал о ссоре с Савченко

Адвокат Марк Фейгин поссорился с народным депутатом Надеждой Савченко в июне прошлого года. Об этом он рассказал в эфире программы «Чай.com» на «5 канале».

«Я и Порошенко предлагали ей (Савченко, — ред.) создать Международный комитет по освобождению украинских заключенных. Это должна была быть международная организация, которая должна была заниматься только освобождением заключенных. Сначала Надя согласилась, а потом отказалась», — рассказал Фейгин.

Он также предположил, что причиной отказа стало желание Савченко заниматься «исключительно политической деятельностью».

«Потому что это (Международный комитет по освобождению украинских заключенных, — ред.) было более гуманитарно-политической миссией», — добавил адвокат.

Напомним, у Савченко есть план по возвращению Крыма и Донбасса.

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