Фейгин рассказал о ссоре с Савченко
Адвокат Марк Фейгин поссорился с народным депутатом Надеждой Савченко в июне прошлого года. Об этом он рассказал в эфире программы «Чай.com» на «5 канале».
Адвокат Марк Фейгин поссорился с народным депутатом Надеждой Савченко в июне прошлого года. Об этом он рассказал в эфире программы «Чай.com» на «5 канале».
«Я и Порошенко предлагали ей (Савченко, — ред.) создать Международный комитет по освобождению украинских заключенных. Это должна была быть международная организация, которая должна была заниматься только освобождением заключенных. Сначала Надя согласилась, а потом отказалась», — рассказал Фейгин.
Он также предположил, что причиной отказа стало желание Савченко заниматься «исключительно политической деятельностью».
«Потому что это (Международный комитет по освобождению украинских заключенных, — ред.) было более
Напомним, у Савченко есть план по возвращению Крыма и Донбасса.