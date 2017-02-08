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02:47 (мск), источник: ТАСС

CNN: советник Трампа подтвердила его готовность сотрудничать с РФ для уничтожения ИГ

Келлиэнн Конуэй отвергла утверждения о дружбе лидера США с Владимиром Путиным, также она сказала, что, насколько ей известно, новых телефонных переговоров между двумя президентами не было.

Источник: AP 2016

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп готов сотрудничать с Россией и ее лидером Владимиром Путиным в целях борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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Это подтвердила во вторник советник нового главы американского государства Келлиэнн Конуэй, которая выступала в эфире телеканала СNN.

Она отвергла утверждения, согласно которым Трампа и Путина якобы связывают дружеские отношения, подчеркнув, что американский лидер, как он сам неоднократно заявлял, «едва знает» президента России. В связи с этим Конуэй напомнила слова Трампа, произнесенные им во время недавней совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Вашингтоне.

«Он (Трамп) говорил, что, возможно, у него будут позитивные отношения с Путиным, а, возможно, и нет», — отметила советник главы Белого дома.

Но если речь идет о том, чтобы сосредоточиться на серьезных мировых проблемах, уничтожении радикального исламского терроризма и нанесении поражения ИГ, тогда он (Трамп) готов объединиться с другими странам, которые хотят этого, и с Владимиром Путиным
Келлиэнн КонуэйСоветник президента США Дональда Трампа
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При этом, отвечая на вопрос ведущего, были ли у Трампа телефонные беседы с Путиным после их разговора, состоявшегося 28 января, Конуэй заявила: «Насколько мне известно, нет, я так не думаю».

Первая после инаугурации нового главы американской администрации телефонная беседа президентов России и США, состоявшаяся 28 января, была положительно оценена и в Москве, и в Вашингтоне.

Лидеры «в позитивном и деловом ключе» обсудили целый ряд международных вопросов, включая объединение усилий против террористической группировки ИГ, и договорились поддерживать «регулярные личные контакты», в том числе начать проработку будущей встречи, отмечала пресс-служба Кремля.

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