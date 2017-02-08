CNN: советник Трампа подтвердила его готовность сотрудничать с РФ для уничтожения ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп готов сотрудничать с Россией и ее лидером Владимиром Путиным в целях борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Трамп подтвердил, что уважает Путина, но не знает, поладят ли они

Это подтвердила во вторник советник нового главы американского государства Келлиэнн Конуэй, которая выступала в эфире телеканала СNN.

Она отвергла утверждения, согласно которым Трампа и Путина якобы связывают дружеские отношения, подчеркнув, что американский лидер, как он сам неоднократно заявлял, «едва знает» президента России. В связи с этим Конуэй напомнила слова Трампа, произнесенные им во время недавней совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Вашингтоне.

«Он (Трамп) говорил, что, возможно, у него будут позитивные отношения с Путиным, а, возможно, и нет», — отметила советник главы Белого дома.