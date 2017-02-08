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04:41 (мск), источник: РИА Новости

CNN: Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет ему напарника

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован своим пресс-секретарем Шоном Спайсером и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Источник: AP 2016

В настоящее время Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди, напоминает CNN.

«Дональд Трамп разочарован Спайсером во время первых двух недель (новой) администрации», — отмечает телеканал.

Он напоминает, что Спайсер долгое время работает в Республиканской партии США и является близким соратником бывшего председателя партии, а ныне главы аппарата Белого дома Ринса Прибаса.

«По данным источников, близких к процессу набора (персонала), Трамп расстроен Прибасом из-за выбора Спайсера на, возможно, самую видную позицию в администрации после президента», — сообщает CNN.
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Стоит отметить, что CNN является одним из самых нелюбимых СМИ для нынешней администрации Белого дома.

Сам Трамп регулярно ведет информационную войну с этим телеканалом, называя его «фальшивыми новостями».

Редакция в ответ не стесняется критиковать президента.

Со своей стороны, Спайсер также пытается жестко выстраивать отношения со СМИ, что нехарактерно для политиков и чиновников в США.

Так, во время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого выступления, в котором раскритиковал журналистов, покинул зал, отказавшись отвечать на их вопросы.

За свою манеру пресс-секретарь стал объектом пародии в шоу на телеканале NBC, которую, впрочем, он назвал «милой и смешной».

Комментарии
2
Александр Романский
Трамп не доволен своим образом в отнюдь не ручных, (как мы привыкли дома) СМИ, и проецирует свое недовольство на Спайсера. Он понимает, что традиционная Америка больше смотрит тв, а не твиттер.
В смысле работы нашему Пескову гораздо проще:)
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Свин .
Псаки лучше - она веселая
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