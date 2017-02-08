CNN: Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет ему напарника

В настоящее время Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают разные люди, напоминает CNN.

«Дональд Трамп разочарован Спайсером во время первых двух недель (новой) администрации», — отмечает телеканал.

Он напоминает, что Спайсер долгое время работает в Республиканской партии США и является близким соратником бывшего председателя партии, а ныне главы аппарата Белого дома Ринса Прибаса.