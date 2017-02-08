CNN: Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет ему напарника
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован своим
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован своим
В настоящее время Спайсер занимает одновременно должность
«Дональд Трамп разочарован Спайсером во время первых двух недель (новой) администрации», — отмечает телеканал.
Он напоминает, что Спайсер долгое время работает в Республиканской партии США и является близким соратником бывшего председателя партии, а ныне главы аппарата Белого дома Ринса Прибаса.
«По данным источников, близких к процессу набора (персонала), Трамп расстроен Прибасом из-за выбора Спайсера на, возможно, самую видную позицию в администрации после президента», — сообщает CNN.
Стоит отметить, что CNN является одним из самых нелюбимых СМИ для нынешней администрации Белого дома.
Сам Трамп регулярно ведет информационную войну с этим телеканалом, называя его «фальшивыми новостями».
Редакция в ответ не стесняется критиковать президента.
Со своей стороны, Спайсер также пытается жестко выстраивать отношения со СМИ, что нехарактерно для политиков и чиновников в США.
Так, во время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого выступления, в котором раскритиковал журналистов, покинул зал, отказавшись отвечать на их вопросы.
За свою манеру
В смысле работы нашему Пескову гораздо проще:)