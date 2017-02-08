Бизнес-омбудсмен Приангарья Алексей Москаленко подал в отставку

«Уйти в отставку — это мое решение, оно связано с вескими личными причинами. В этом нет никакой политики, прошу не создавать спекуляций», — цитирует пресс-служба Москаленко.

До назначения нового бизнес-омбудсмена в соответствии с законом исполнять его обязанности будет руководитель аппарата уполномоченного Эвелина Секулович.