Суд над мэром Усть-Кутского района Тамарой Климиной перенесли на 9 февраля

Об этом 8 февраля «Байкал Инфо» сообщили в администрации Усть-Кута. Напомним, иск подала прокуратура Усть-Кутского района. Заседание суда проходит в закрытом режиме. По неподтверждённым данным, надзорный орган ставит в вину Тамаре Климиной отсутствие допуска к секретным материалам.

«Байкал Инфо» попыталось связаться с Усть-Кутским городским судом, а также прокуратурой Усть-Кута и прокуратурой Иркутской области. Во всех ведомствах отказались комментировать ситуацию и заседание суда, прошедшего 7 февраля. В администрации Усть-Кутского района пояснили: «Мы станем комментировать ситуацию, когда посчитаем нужным».

Накануне Центр гражданского содействия провёл пикеты у здания прокуратуры и местного отделения Пенсионного фонда России в поддержку мэра Тамары Климиной.