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05:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Суд над мэром Усть-Кутского района Тамарой Климиной перенесли на 9 февраля

Заседание Усть-Кутского городского суда, где будет рассмотрен иск о досрочном прекращении полномочий мэра Тамары Климиной, продлили до 9 февраля 2017 года.

Источник: AP 2016

Об этом 8 февраля «Байкал Инфо» сообщили в администрации Усть-Кута. Напомним, иск подала прокуратура Усть-Кутского района. Заседание суда проходит в закрытом режиме. По неподтверждённым данным, надзорный орган ставит в вину Тамаре Климиной отсутствие допуска к секретным материалам.

«Байкал Инфо» попыталось связаться с Усть-Кутским городским судом, а также прокуратурой Усть-Кута и прокуратурой Иркутской области. Во всех ведомствах отказались комментировать ситуацию и заседание суда, прошедшего 7 февраля. В администрации Усть-Кутского района пояснили: «Мы станем комментировать ситуацию, когда посчитаем нужным».

Накануне Центр гражданского содействия провёл пикеты у здания прокуратуры и местного отделения Пенсионного фонда России в поддержку мэра Тамары Климиной.

Напомним, Тамара Климина стала мэром Усть-Кутского района в сентябре 2015 года, она набрала около 29% голосов избирателей. Её ближайший соперник, шедший на выборы при поддержке «Единой России», Юрий Кононов — 28,01%. Тамара Климина до избрания была директором ООО «ЛЗПК Лена-Лес», депутатом районной думы.

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