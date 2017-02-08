Глава Приморья не даст уйти от наказания избившим журналиста
Приморский губернатор Владимир Миклушевский взял под личный контроль расследование нашумевшего уголовного дела.
Приморский губернатор Владимир Миклушевский взял под личный контроль расследование нашумевшего уголовного дела.
Напомним, как сообщало ИА Дейта, в ночь на четверг неизвестные напали и жестоко избили
Как заявил глава региона, расследованием этого дела уже занимаются правоохранительные органы.
«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — подчеркнул Владимир Миклушевский.
Напомним, по информации УМВД по Приморскому краю, избитого 30-летнего мужчину обнаружили вечером около одного из домов в Дальнегорске в понедельник, 6 февраля. На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские. Сейчас известный приморский журналист Алексей Иванов госпитализирован с тяжёлыми травмами в районную больницу.
В обстоятельствах разбирается полиция. Сам пострадавший связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.