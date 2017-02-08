Глава Приморья не даст уйти от наказания избившим журналиста

Напомним, как сообщало ИА Дейта, в ночь на четверг неизвестные напали и жестоко избили шеф-редактора дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова в Дальнегорске.

Как заявил глава региона, расследованием этого дела уже занимаются правоохранительные органы.

«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, по информации УМВД по Приморскому краю, избитого 30-летнего мужчину обнаружили вечером около одного из домов в Дальнегорске в понедельник, 6 февраля. На место происшествия оперативно прибыли медики и полицейские. Сейчас известный приморский журналист Алексей Иванов госпитализирован с тяжёлыми травмами в районную больницу.

В обстоятельствах разбирается полиция. Сам пострадавший связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.